أبوظبي - 28 – 12 (كونا) -– بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اليوم الخميس علاقات التعاون المشترك وسبل تعزيزها بين البلدين.

وذكرت وكالة انباء الامارات (وام) في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال الشيخ عبدالله بن زايد في ابوظبي لنظيره المصري شكري الذي يزور الامارات حاليا.

ونقل البيان ان الشيخ عبدالله بن زايد اكد عمق العلاقات المشتركة التي تربط البلدين منذ عقود من الزمن مشيدا بمستوى التنسيق والتشاور مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة وعلى رأسها الارهاب.

واشار الى أهمية التكاتف العربي والوقوف صفا واحدا في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار الشعوب العربية.

من جانبه أكد وزير الخارجية المصري تميز العلاقات الثنائية بين الامارات ومصر والتي تحظى بدعم ورعاية قيادة البلدين مشيرا الى حرص الجانبين على مواصلة العمل لتطويرها في شتى المجالات.

وشدد شكري على اهمية تضافر كافة الجهود العربية لتعزيز العمل العربي المشترك ومواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية وزعزعة استقرارها.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة العربية والمستويين الاقليمي والدولي وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.(النهاية) ب ص / ط ب