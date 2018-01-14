القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- وصل رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني اليوم الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة وذلك للمشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس.

ومن المقرر أن يلقي الغانم كلمة أمام المؤتمر تتركز على القدس بشكل خاص والقضية الفلسطينية عموما وذلك عقب القرار الامريكي باعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني.

ومن المنتظر أن يعقد الغانم على هامش مشاركته بأعمال المؤتمر سلسلة من الاجتماعات مع رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وكان في استقبال الغانم على أرض المطار وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان ووكيل أول مجلس النواب المصري السيد الشريف ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد البكر والقائم بالأعمال بالانابة بسفارة دولة الكويت لدى مصر عادل السريع.

ويضم الوفد المرافق للغانم النواب راكان النصف وعلي الدقباسي وناصر الدوسري وعبد الوهاب البابطين.

وعلى صعيد متصل أشاد وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان في بيان له عقب استقباله الغانم بمواقف دولة الكويت التاريخية في دعم القضية الفلسطينية والقدس في مختلف مراحل الصراع مع الكيان الصهيوني.

وأشار شومان الى أن الجنود الكويتيين قاتلوا ببسالة بجانب أشقائهم في مصر وسوريا خلال حرب أكتوبر. (النهاية) م ش