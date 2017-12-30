القاهرة - 30 - 12 (كونا) -- قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بحبس الرئيس الاسبق محمد مرسي ثلاث سنوات لادانته في قضية تتعلق باهانة السلطة القضائية والاساءة الى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار حمادة شكري بحبس 18 متهما آخر في القضية ثلاث سنوات ايضا لادانتهم بذات التهم والزامهم بسداد مبالغ مالية على سبيل التعويض المدني.

واسندت هيئة التحقيق في القضية في ختام تحقيقاتها الى المتهمين تهم اهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والادلاء بأحاديث في قنوات تلفزيونية واذاعية ومواقع تواصل اجتماعي الكترونية.

واوضحت الهيئة ان الاهانات وسب القضاء والقضاة وردت في تصريحات للمتهمين تضمنت عبارات تحمل الاساءة والازدراء والكراهية لهم والاخلال بمقامهم وهيبتهم.

ونسب امر الاحالة الى الرئيس الاسبق انه سب وقذف موظفا عاما - هو أحد القضاة - بقوله انه "قاض مزور ومازال يجلس على منصة القضاء" وذلك في خطاب رئاسي متلفز في 26 يونيو 2013.(النهاية) ر غ / م خ