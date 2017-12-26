أخبار محلية:

الكويت - رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم يقول ان جلسة المجلس العادية المقبلة ستعقد في تاريخ 9 و10 يناير المقبل وفقا لجدول الجلسات.(تم بثه الساعة 56ر15 بالتوقيت المحلي - 56ر12 جمت)

الكويت - المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب يعلن عن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لعام 2017 وذلك بعد اعتمادها خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا لجوائز الدولة الذي عقد مؤخرا برئاسة وزير الاعلام ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب محمد الجبري.(تم بثه الساعة 55ر10 بالتوقيت المحلي - 55ر7 جمت)

الكويت - الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الكويتية تنفي صحة ما أثير عن عدم احالة الهيئة بلاغات الى النيابة العامة واصفا ذلك بانه عار من الصحة تماما.(تم بثه الساعة 53ر14 بالتوقيت المحلي - 53ر11 جمت)

الكويت - وزارة الداخلية تعلن ضبط أربعة متهمين أعدوا وبثوا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لمقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.(تم بثه الساعة 49ر14 بالتوقيت المحلي - 49ر11 جمت)

أخبار دولية:

رام الله - نادي الأسير الفلسطيني يقول ان قوات الاحتلال اعتقلت 23 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية.(تم بثه الساعة 51ر14 بالتوقيت المحلي -51ر11 جمت)

عمان - الجيش السوري يعلن التوصل لاتفاق بشأن اجلاء مسلحي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) وفصائلها من مناطق في ريف دمشق الجنوبي.(تم بثه الساعة 31ر14 بالتوقيت المحلي - 31ر11 جمت)

أخبار اقتصادية:

مسقط - سلطنة عمان تعلن ارجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2019.(تم بثه 50ر13 بالتوقيت المحلي - 50ر10 جمت) رئيسا النشرة: محمد البحر (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش).



عبدالله بدران (30ر13 - 30ر19 بالتوقيت المحلي - 30ر10 - 30ر16 بتوقيت غرينيتش). الهاتف: 22271839 965+ (النشرة المحلية).

24836577 965+ (النشرة الدولية).(النهاية)