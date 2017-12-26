الكويت - 26 - 12 (كونا) -- بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء مع أعضاء مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي لي زيلدين ومايكل كوفمان وديفيد سيلين وبريان فيتز باتريك والوفد المرافق لهم موضوعات ذات اهتمام مشترك.

وأشاد الشيخ ناصر وفقا لبيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مؤكدا حرصه على تعزيزها وتطويرها.

وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى البلاد لورنس سيلفرمان ورئيس مكتب التعاون العسكري الأمريكي الجنرال سانت كلمنتي. (النهاية) ن ش / خ ع ح