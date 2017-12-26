رام الله - 26 - 12 (كونا) -- قال نادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال اعتقلت اليوم الثلاثاء 23 فلسطينيا في عدد من مناطق الضفة الغربية.

واضاف النادي في بيان أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية فلسيطينيين في (مخيم عايدة) للاجئين في محافظة بيت لحم وعشرة اخرين من مدينة القدس وخمسة فلسطينيين في طولكرم.

واوضح أن عدد المعتقلين ارتفع منذ اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لاسرائيل إلى 610 بينهم 170 طفلا و12 من النساء وثلاثة جرحى.

وتنفذ سلطات الاحتلال حملات اعتقالات يومية ارتفعت وتيرتها منذ السابع من الشهر الجاري إثر اعلان الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.(النهاية) ن ق