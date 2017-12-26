الكويت - 26 - 12 (كونا) -- اعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء ضبط أربعة متهمين اعدوا وبثوا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لمقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان جهاز أمن الدولة الداخلي تمكن امس من ضبط أربعة متهمين وجار ضبط متهم خامس هارب ومتوار عن الأنظار بعد ان "قاموا باعداد وبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لمقام سمو ولي العهد".

وذكرت الإدارة أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بعد إقرارهم بارتكابهم الواقعة سالفة البيان مع تحديد دور كل منهم عند ارتكاب الجريمة مضيفة ان هؤلاء الأشخاص يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات مهمة في الدولة.

وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الإعلام الكويتية لجهودها وتعاونها في هذه القضية.(النهاية) ع ب د