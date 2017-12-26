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(الداخلية) الكويتية تعلن ضبط المتهمين ببث فيديو على مواقع التواصل يسيء لمقام سمو ولي العهد      نواب مجلس الأمة يشيدون بحرص سمو أمير البلاد على لم الشمل الخليجي      وزير الديوان الأميري بالإنابة: نجاح أي مشروع يحكمه التواصل الجيد مع الجمهور      بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر السعري 39ر0 في المئة      فريق الغوص في المبرة التطوعية يرفع 4 أطنان مخلفات من ساحل الفحيحيل      فصائل بالجيش السوري الحر تعلن رفضها المشاركة في مؤتمر (سوتشي)      افتتاح بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج بمشاركة 70 دولة      زلزال جديد بقوة 1ر4 درجة يضرب محافظة (كرمان) الإيرانية
  الدفاع
(الداخلية) الكويتية تعلن ضبط المتهمين ببث فيديو على مواقع التواصل يسيء لمقام سمو ولي العهد
26/12/2017 | LOC14:50
11:50 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - 26 - 12 (كونا) -- اعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء ضبط أربعة متهمين اعدوا وبثوا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لمقام سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان جهاز أمن الدولة الداخلي تمكن امس من ضبط أربعة متهمين وجار ضبط متهم خامس هارب ومتوار عن الأنظار بعد ان "قاموا باعداد وبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لمقام سمو ولي العهد".
وذكرت الإدارة أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بعد إقرارهم بارتكابهم الواقعة سالفة البيان مع تحديد دور كل منهم عند ارتكاب الجريمة مضيفة ان هؤلاء الأشخاص يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات مهمة في الدولة.
وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الإعلام الكويتية لجهودها وتعاونها في هذه القضية.(النهاية) ع ب د
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