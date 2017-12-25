القاهرة - 25 - 12 (كونا) -- قال رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي اليوم الاثنين ان قرار رئيس غواتيمالا بنقل سفارة بلاده من تل أبيب الى القدس المحتلة جاء بضغوط امريكية.

وأوضح السلمي فى تصريح له عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط أن القرار " جاء نتيجة الضغط الذي تقوم به الولايات المتحدة على بعض الدول التي ترتبط بها عضويا ولها مصالح اقتصادية فيها".

وأشار في هذا الصدد الى ارادة المجتمع الدولي والمتمثلة في رفض القرار الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وكذلك الرفض الدولي لتغيير وضع القدس كمدينة محتلة وهي "العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".

وأضاف السلمي أن البرلمان العربي لديه خطة للتصدى لهذا القرار الامريكي مع البرلمانات الاقليمية وبرلمانات الدول دائمة العضوية في مجلس الامن والدول المؤثرة عالميا لشرح قضية القدس وأهميتها باعتبارها أرضا محتلة وتنطبق عليها قوانين واتفاقيات الأمم المتحدة للاراضي الواقعة تحت الاحتلال.

قال السلمي انه بحث مع الأمين العام للجامعة العربية "التحديات الكبيرة " التي تواجه الأمة العربية وفي مقدمتها تبعات القرار الأمريكي "المرفوض " بالاعتراف بالقدس عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال بالاضافة الى التدخلات السافرة للنظام الايراني في الشؤون الداخلية للدول العربية وبخاصة في اليمن والبحرين.

وأضاف ان "ايران تزود ميليشيا الحوثي بالاسلحة والصواريخ الباليستية التي اطلقت على السعودية وهذه الصواريخ تمثل تهديدا ليس فقط للمملكة ودول الخليج بل هي تهديد مباشر للأمن القومي العربي وللامن والسم الدوليين وان ايران تدعم بعض عناصر المعارضة البحرينية لاثارة الفتنة والفوضى في البحرين".

وذكر رئيس البرلمان العربي أنه تم الشاور والتنسيق مع جامعة الدول العربية حول موضوع الارهاب مشيرا الى مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية الذي سيعقد بالقاهرة في فبراير المقبل وعلى جدول اعماله موضوع الارهاب وصياغة وثيقة شاملة لمكافحة الارهاب. (النهاية) م ف م / ا س م