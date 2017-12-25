الرياض - 25 - 12 (كونا) -- دانت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف مكتبا للمخابرات الافغانية في كابول وخلف ستة قتلى الاقل وعدد من الجرحى.

ونقلت وكالة الانباء السعودية بيانا لمصدر مسؤول بالخارجية السعودية تضمن وقوف المملكة مع أفغانستان ضد التطرف والإرهاب.

ونقل البيان العزاء والمواساة لأفغانستان حكومة وشعبا متمنيا للجرحى الشفاء العاجل. وكان الهجوم الذي نفذه انتحاري على مكتب للمخابرات الافغانية تزامن مع بدء ساعات العمل الصباحية وتوافد الموظفين الى المكتب ما ادى الى قتل ستة اشخاص واصابة اثنين اخرين بحسب حصيلة اولية. (النهاية) م د م