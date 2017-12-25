الكويت -25 - 12 (كونا) -- يواجه منتخب قطر نظيره العراقي يوم غد الثلاثاء على استاد نادي الكويت الرياضي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لمنافسات بطولة كأس الخليج العربي ال 23 لكرة القدم.

ويسعى المنتخب القطري حامل لقب البطولة السابقة إلى مواصلة انتصاراته التي بدأها في المباراة الأولى برباعية نظيفة في مرمى اليمن معتمدا على مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب الذين قدموا أنفسهم بشكل جيد الا ان مهمتهم ستكون أصعب كون ان منافسهم غدا يمتلك خبرة أكبر.

من جانبه يأمل المنتخب العراقي بتحقيق نتيجة إيجابية له في مباراة الغد بعد ان تعادل في أول مباراة له امام البحرين وكان متأخرا بها حتى الدقائق الأخيرة لا سيما أن خسارته في مباراة الغد ستعني ابتعاده عن التتويج بنسبة كبيرة.

والتقى المنتخبان العراقي والقطري 6 مرات في تاريخ بطولات كأس الخليج حقق العراق خلالها انتصارين وفازت قطر مرة واحدة وتعادلا ثلاث مرات كما تساوى المنتخبان بعدد مرات التتويج بلقب البطولة بثلاث القاب لكل منهما.(النهاية) ف ش ا / خ ن ش