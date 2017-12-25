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  رياضة
مدرب المنتخب القطري: مستعدون لمواجهة المنتخب العراقي غدا
25/12/2017 | LOC16:24
13:24 GMT 		| الأخبار الخليجية
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مدرب المنتخب القطري الاسباني فلكس سانشيز
مدرب المنتخب القطري الاسباني فلكس سانشيز
الكويت - 25 - 12 (كونا) -- اكد مدرب المنتخب القطري الاسباني فلكس سانشيز اليوم الاثنين استعداد فريقه لمواجهة المنتخب العراقي ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي ال23 غدا الثلاثاء.
وقال سانشيز في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة ان لدى اللاعبين الرغبة بتحقيق الفوز والخروج بالنقاط الثلاث لحسم التأهل والانتقال للدور قبل النهائي.
واضاف ان المنتخب القطري حضر للكويت من اجل خوض منافسات (خليجي 23) للحفاظ على اللقب الذي يحمله من النسخة الماضية .(النهاية) ف ر / خ ن ش
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