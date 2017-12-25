الكويت - رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم يقول ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يعد الداعم الرئيسي لكل تحركات رفع الإيقاف الرياضي عن دولة الكويت وإقامة بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 في البلاد.

الكويت - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح يؤكد أن الكويت والمملكة العربية السعودية متفقتان في خطة الرؤية المستقبلية (كويت جديدة 2035) و(المملكة 2030).

الكويت - عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور عادل مال الله يعلن قبول 2882 طالبا وطالبة للفصل الثاني منهم الطلبة المؤجل قبولهم للفصل الثاني الذين سبق إعلان أسمائهم مع نتائج قبول الفصل الأول.

غزة - وزارة الصحة الفلسطينية تعلن ان 12 فلسطينيا استشهد وأصيب 666 آخرون في المواجهات المستمرة مع جيش الاحتلال الاسرائيلي على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة.

غزة - الحكومة الفلسطينية تعلن صرف دفعة جديدة من المنحة الكويتية لتمويل إعادة تشغيل عدد من منشآت القطاع الصناعي التي تضررت خلال الحرب الإسرائيلية.

عمان - فصائل سورية معارضة تعلن رفضها المشاركة في مؤتمر الحوار السوري المقرر عقده في سوتشي الروسية نهاية شهر يناير المقبل معتبرة ان من يشارك في المؤتمر "عدو للشعب السوري".

القاهرة - الداخلية المصرية تعلن قتل تسعة عناصر "ارهابية" وضبط تسعة آخرين في عمليات دهم بمحافظتي الشرقية والقاهرة.

الكويت - مؤسسة البترول الكويتية تعلن توقيعها اتفاقية مع شركة شل العالمية لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال (ال ان جي) لفترة (المدى الطويل) لمدة 15 عاما. (النهاية) م ع ع