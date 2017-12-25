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  عام
وزير الدفاع الكويتي: الكويت والسعودية متفقتان في الرؤية المستقبلية (كويت 2035) و(المملكة 2030)
25/12/2017 | LOC00:31
21:31 GMT 		| أخبار الكويت
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وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح خلال ترؤسه اجتماع فريق عمل تفعيل رؤية (كويت جديدة 2035) بحضور المستشار بالديوان الملكي السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود
وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح خلال ترؤسه اجتماع فريق عمل تفعيل رؤية (كويت جديدة 2035) بحضور المستشار بالديوان الملكي السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود
الكويت - 24 - 12 (كونا) -- أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح مساء الاحد أن الكويت والمملكة العربية السعودية متفقتان في خطة الرؤية المستقبلية (كويت جديدة 2035) و(المملكة 2030).
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في (الدفاع) نقلا عن كلمة للشيخ ناصر الصباح خلال ترؤسه اجتماع فريق عمل تفعيل رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه (كويت جديدة 2035) بحضور المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود.
وقال الشيخ ناصر الصباح ان حضور الأمير تركي لهذا الاجتماع "يعد مناسبة عظيمة لنعرب لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن اتفاق البلدين في خطة الرؤية المستقبلية".
واضاف "ان الرؤية المستقبلية التي وضعها البلدان خطط طموحة تزيدهما قوة وترابطا" مبينا انه يعتزم بحث تفاصيل الرؤية لدى زيارته للمملكة ولقائه بسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأعرب الشيخ ناصر الصباح عن سعادته بزيارة المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود الى البلاد.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح تلقى في وقت سابق اليوم دعوة من ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود لزيارة رسمية للمملكة. (النهاية) ن ش / ف ش
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النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر يعرب عن ترحيبه بالمستشار بالديوان الملكي السعودي الامير تركي بن محمد آل سعود
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر يعرب عن ترحيبه بالمستشار بالديوان الملكي السعودي الامير تركي بن محمد آل سعود
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر يؤكد أن الكويت والسعودية متفقتان في خطة الرؤية المستقبلية (كويت جديدة 2035) و(المملكة 2030)
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر يؤكد أن الكويت والسعودية متفقتان في خطة الرؤية المستقبلية (كويت جديدة 2035) و(المملكة 2030)
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