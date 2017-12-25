الكويت 24 - 12 (كونا) -- اعرب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ احمد اليوسف الصباح اليوم الاحد عن تطلعه الى ان يقدم المنتخب الكويتي في مباراته المقبلة مع المنتخب العماني اداء يليق باسمه.

وأضاف الشيخ احمد اليوسف في تصريح صحفي على هامش حضوره تدريبات الازرق التي اقيمت على استاد نادي اليرموك ان جميع المباريات المقبلة "مهمة ومصيرية".

وأشار الى ان المنتخب العماني دائما يلعب "بروح قتالية" معربا عن ثقته بلاعبي الازرق وقدرتهم على إسعاد الجماهير الكويتية.

وأدى منتخب الكويت مساء اليوم اخر تدريباته قبل المواجهة المصيرية التي ستجمعه مع نظيره العماني غدا الاثنين بمعنويات عالية ورغبة كبيرة في احراز فوز يفرح الجماهير ويبقيه في المنافسة على احدى بطاقتي التأهل لدور قبل النهائي من بطولة (خليجي 23) عن المجموعة الاولى.

وتضم المجموعة الاولى التي تلعب جولتها الثانية غدا على استاد جابر الدولي متخبات السعودية والامارات وعمان الى جانب الكويت. (النهاية) ف ر / خ ن ش