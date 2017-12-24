الكويت - 24 - 12 (كونا) -- قال مدرب المنتخب العماني المدرب الهولندي بيم ميرفيك اليوم الاحد انه سيدخل مباراة الكويت غدا الاثنين لتحقيق النقاط الثلاث والمحفاظة على حظوظ التأهل لقبل نهائي (خليجي 23).

وأضاف ميرفيك في مؤتمر صحفي انه لا بديل عن الفوز لضمان البقاء في المنافسة على بطاقة التأهل موضحا ان منتخبي الكويت وعمان جيدان وكانا يستحقان التعادل على اقل تقدير في مباراتهما الاولى.

وأشار الى ان فرق المجموعة الاولى تمتلك مستويات متقاربة مايجعل التكهن بنتائج المباريات المقبلة اكثر صعوبة.

ويلتقي المنتخب العماني نظيره الكويتي غدا الاثنين على استاد جابر الدولي ضمن مواجهات الجولة الثانية للبطولة في مباراة مصيرية لهما بعد ان خسر عمان امام الامارات والكويت امام السعودية في الجولة الاولى ل(خليجي 23) يوم الجمعة الماضي. (النهاية) ف ر / خ ن ش