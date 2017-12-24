 
الصفحة الرئيسية عن كونا للإعلان على الموقع إتصل بنا مكاتب كونا خدماتنا مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية حقوق النشر
مستخدم جديد تسجيل دخول
facebook Twitter Youtube rss اجعلنا صفحتك الرئيسية
 
 
24 ديسمبر 2017 03:47 م
06 ربيع الآخرة 1439
عربي English
|
|
|
|
عام | الشؤون السياسية | الدفاع | محاكم | اقتصاد | طاقة | الزراعة والثروة الحيوانية | الإعلام | التربية والتعليم | العلوم والتكنولوجيا
 
جامعة الكويت تعلن قبول 2882 طالبا وطالبة للفصل الثاني      بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر السعري بنسبة 11ر1 في المئة      مؤسسة البترول الكويتية توقع اتفاقية مع (شل) لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال
  رياضة
منتخبا الكويت وعمان يلتقيان غدا للحفاظ على حظوظ التأهل لقبل نهائي (خليجي 23)
24/12/2017 | LOC13:25
10:25 GMT 		| أخبار الكويت
تصغير الخطالشكل الأساسيتكبير الخط
الكويت - 24 - 12 (كونا) -- يلتقي منتخب الكويت نظيره العماني مساء غد الاثنين على ستاد جابر الدولي في ثاني مبارياتهما ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس الخليج العربي ال 23 لكرة القدم.
وتعد المواجهة المرتقبة مهمة للفريقين من أجل الحفاظ على حظوظهما في التأهل للدور قبل النهائي للبطولة بعد تلقيهما الخسارة في الجولة الأولى.
ويعول الأزرق وهو العائد إلى المنافسات الدولية بعد إيقاف دام أكثر من عامين على عدد من لاعبي الخبرة ومجموعة من اللاعبين الشباب الذين قدموا سويا أداء جيدا في المباراة الماضية امام شقيقه السعودي رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف.
من جانبه يسعى المنتخب العماني إلى تعويض خسارته في المباراة الماضية امام شقيقه الاماراتي بهدف نظيف رغم تقديمه أداء مميزا حيث يعتمد مدربه على تشكيلة تضم عددا كبيرا من اللاعبين الشباب في ظل غياب عدد من لاعبيه الأساسيين لأسباب مختلفة.
يذكر ان المنتخبان تواجها في 16 مباراة على مستوى بطولة كأس الخليج تمكن لاعبو الكويت خلالها من احراز 30 هدفا بينما سجلت عمان خمسة اهداف.
وفاز المنتخب الكويتي في تسع من تلك المواجهات فيما فازت عمان مرتين وتعادل الفريقان في خمس مباريات. (النهاية) ف ش ا/ خ ن ش
 إطبع
  أرسل
 حفظ
Share
مشاركة
Kuwait
القمة الخليجية في صور
Photos from GCC
شارك بصورك Kuwait Vision
Kuwait Reader
Kuwait Vision
 
موجز الاخبار
 


إصدار خاص بمناسبة تكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قائد للعمل الإنساني

 
الأكثر قراءة الأكثر إرسالاً  
1.   سمو أمير البلاد يستقبل المستشار بالديوان الملكي السعودي الأمير تركي بن محمد
2.   الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية: دولة الكويت تمتلك عمقا ثقافيا مهما
3.   مؤسسة البترول الكويتية توقع اتفاقية مع (شل) لتزويد الكويت بالغاز الطبيعي المسال
4.   المستشار في الديوان الملكي السعودي الأمير تركي بن محمد يصل الى البلاد
5.   تحسن تدريجي في أسعار الذهب بعد تراجعها في الشهرين الماضيين
6.   منتخبا السعودية والامارات يلتقيان غدا في منافسات (خليجي 23)
 
 
kuna magazien

 
اصدارات كونا الخاصة
 
الطقس
الصلاة
العملات
مطار الكويت
عن كونا خدمات كونا مواقع مفيدة أرشيف كونا اصدارات كونا
الصفحة الرئيسية
عن كونا
للإعلان على الموقع
إتصل بنا
مكاتب كونا
خدماتنا
مركز كونا لتطوير القدرات الاعلامية
حقوق النشر
إقرأ النشرة الإخبارية الكاملة
الصور (خلال الأسبوع)
خدمة ال FTP
كونا ريدر
خدمة الرسائل القصيرة (SMS)
الكويت فى ذاكرة الأيام
طلب توظيف
وظائف شاغرة
وكالات الأنباء العربية
وكالات الانباء العالمية
مؤسسات حكومية
مواقع أخرى مفيدة
مواقيت الصلاة
أرشيف الأخبار
خدمات إخبارية أخرى
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
المناسبات
الدورات التدريبية
أفلام
جميع الحقوق محفوظة كونا © 2012. تم تصميم وتنفيذ هذا الموقع من قبل شركة IDS