الكويت - 24 - 12 (كونا) -- يلتقي منتخب الكويت نظيره العماني مساء غد الاثنين على ستاد جابر الدولي في ثاني مبارياتهما ضمن منافسات المجموعة الاولى لبطولة كأس الخليج العربي ال 23 لكرة القدم.

وتعد المواجهة المرتقبة مهمة للفريقين من أجل الحفاظ على حظوظهما في التأهل للدور قبل النهائي للبطولة بعد تلقيهما الخسارة في الجولة الأولى.

ويعول الأزرق وهو العائد إلى المنافسات الدولية بعد إيقاف دام أكثر من عامين على عدد من لاعبي الخبرة ومجموعة من اللاعبين الشباب الذين قدموا سويا أداء جيدا في المباراة الماضية امام شقيقه السعودي رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف.

من جانبه يسعى المنتخب العماني إلى تعويض خسارته في المباراة الماضية امام شقيقه الاماراتي بهدف نظيف رغم تقديمه أداء مميزا حيث يعتمد مدربه على تشكيلة تضم عددا كبيرا من اللاعبين الشباب في ظل غياب عدد من لاعبيه الأساسيين لأسباب مختلفة.

يذكر ان المنتخبان تواجها في 16 مباراة على مستوى بطولة كأس الخليج تمكن لاعبو الكويت خلالها من احراز 30 هدفا بينما سجلت عمان خمسة اهداف.

وفاز المنتخب الكويتي في تسع من تلك المواجهات فيما فازت عمان مرتين وتعادل الفريقان في خمس مباريات. (النهاية) ف ش ا/ خ ن ش