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  رياضة
ترتيب مجموعتي (خليجي 23) بعد الجولة الاولى
23/12/2017 | LOC22:39
19:39 GMT 		| الأخبار العالمية
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ترتيب المجموعة الأولى بعد منافسات الجولة الأولى من (خليجي 23)
ترتيب المجموعة الأولى بعد منافسات الجولة الأولى من (خليجي 23)
الكويت - 23 - 12 (كونا) -- انتهت الجولة الاولى من مباريات كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 بتصدر المنتخب السعودي للمجموعة الاولى والقطري للمجموعة الثانية.
وتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الاولى برصيد ثلاث نقاط بفارق الاهداف عن نظيره الاماراتي فيما حل الكويت ثالثا دون نقاط بافضلية الاهداف عن نظيره العماني الذي جاء رابعا.
وكان المنتخب السعودي قد فاز على المنتخب الكويتي بهدفين لواحد يوم امس الجمعة بافتتاح مباريات (خليجي 23) كما حقق منتخب الامارات فوزا ثمينا على نظيره العماني بهدف نظيف.
وتصدر المنتخب القطري المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط وتقاسم منتخبي البحرين والعراق المركز الثاني فيما حل اليمن اخيرا دون نقاط.
وكان المنتخب القطري قد فاز اليوم على نظيره اليمني باربعة اهداف نظيفة فيما تعادل العراق والبحرين بهدف لمثله.
ومن المقرر ان تبدأ مباريات الجولة الثانية يوم بعد غد الاثنين بلقاء يجمع الامارات والسعودية واخر يجمع الكويت وعمان.(النهاية) خ ن ش
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ترتيب المجموعة الثانية بعد منافسات الجولة الأولى من (خليجي 23)
ترتيب المجموعة الثانية بعد منافسات الجولة الأولى من (خليجي 23)
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