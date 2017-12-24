الكويت - 23 - 12 (كونا) -- انتهت مباراة منتخبي العراق والبحرين في منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 بالتعادل الايجابي.

وجاء الشوط الاول من المباراة التي اقيمت على استاد نادي الكويت متوسطة المستوى حيث ساد التحفظ على اجواء هذا الشوط وانحصر اللعب في وسط الملعب مع وجود بعض الفرص المتبادلة بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني بدأ الفريقان بشكل قوي وارتفع عدد الهجمات مع افضلية نسبية للعراق لكن منتخب البحرين اقتنص الهدف الاول في الدقيقة ال34 عن طريق جمال راشد.

ورغم تأخر الوقت فان المنتخب العراقي ضغط بكل ثقله رغبة بتحقيق هدف التعادل وكان له مايريد بعد ان نفذ كرة عرضية ثابتة عند الدقيقة ال42 لتجد رأسية مهند كرار وتعانق شباك الاحمر البحريني.(النهاية) خ ن ش