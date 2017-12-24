رياضة نهاية الشوط الاول من مباراة منتخبي العراق والبحرين بالتعادل السلبي 23/12/2017 | LOC20:59

17:59 GMT | الأخبار العالمية تسديدة لمنتخب العراق خلال الشوط الاول من مباراته مع البحرين الكويت - 23 - 12 (كونا) -- انتهى الشوط الاول من مباراة منتخبي العراق والبحرين ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 بالتعادل السلبي.

ولم يشهد الشوط الاول من المباراة المقامة على استاد نادي الكويت الرياضي سيطرة فريق على اخر وتوفرت به العديد من الفرص للفريقيين دون ان تترجم لاهداف.(النهاية) خ ن ش إطبع أرسل حفظ Share مشاركة هجمة بحرينية ودفاع عراقي خلال الشوط الاول من المباراة جانب من الشوط الاول من مباراة العراق والبحرين