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  رياضة
نهاية الشوط الاول من مباراة منتخبي العراق والبحرين بالتعادل السلبي
23/12/2017 | LOC20:59
17:59 GMT 		| الأخبار العالمية
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تسديدة لمنتخب العراق خلال الشوط الاول من مباراته مع البحرين
تسديدة لمنتخب العراق خلال الشوط الاول من مباراته مع البحرين
الكويت - 23 - 12 (كونا) -- انتهى الشوط الاول من مباراة منتخبي العراق والبحرين ضمن مباريات المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم ال23 بالتعادل السلبي.
ولم يشهد الشوط الاول من المباراة المقامة على استاد نادي الكويت الرياضي سيطرة فريق على اخر وتوفرت به العديد من الفرص للفريقيين دون ان تترجم لاهداف.(النهاية) خ ن ش
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هجمة بحرينية ودفاع عراقي خلال الشوط الاول من المباراة
هجمة بحرينية ودفاع عراقي خلال الشوط الاول من المباراة
جانب من الشوط الاول من مباراة العراق والبحرين
جانب من الشوط الاول من مباراة العراق والبحرين
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