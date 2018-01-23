عام سمو أمير البلاد يهنئ الرئيس الليبيري بمناسبة توليه مهامه رئيسا للجمهورية 23/01/2018 | LOC10:58

07:58 GMT | الأخبار العالمية الكويت - 23 - 1 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جورج تاولون مانبه أوبونغ عثمان ويا رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه رئيسا لجمهورية ليبيريا متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الطيبة بين دولة الكويت وجمهورية ليبيريا الصديقة المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جورج تاولون مانبه أوبونغ عثمان ويا رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مهامه رئيسا لجمهورية ليبيريا متمنيا سموه لفخامته كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة. (النهاية) ا ف ح إطبع أرسل حفظ Share مشاركة