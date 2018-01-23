طهران - 23 - 1 (كونا) -- اعلنت السلطات المحلية الايرانية اليوم الثلاثاء ان هزة ارضية متوسطة بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة (لومار) التابعة لمحافظة (ايلام) المحاذية للحدود العراقية دون وقوع خسائر بشرية.

ونقلت وسائل الاعلام الايرانية عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران ان هزة ارضية وقعت عند الساعة ( 15ر7 حسب التوقيت المحلي) وعلى عمق 9 كيلومترات من سطح الارض.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية او بشرية محتملة جراء هذه الهزة الارضية يذكر ان العديد من المدن الايرانية تعرضت خلال الفترة الماضية لسلسلة من الهزات الارضية كان اقواها زلزال محافظة (كرمنشاه) بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر وأدى الى مصرع اكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 ألفا آخرين. (النهاية) م و / ن ع ع