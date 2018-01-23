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هزة ارضية متوسطة بقوة 5ر4 درجة تضرب منطقة (لومار) الايرانية      مقاتلات تركية تشن غارات جوية على مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق      مقتل شخص واصابة 15 آخرين جراء ثوران بركان وانهيار ثلجي شمال غرب طوكيو      الرئيس الامريكي يعتمد قانون تمويل الحكومة الامريكية وينهي الإغلاق      مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن يعلن عدم رغبته بتجديد ولايته      مقتل جندي تركي في اطار عملية (غصن الزيتون) العسكرية      تيلرسون : شكلنا فريق عمل لسد الثغرات في الاتفاق النووي مع ايران
  الصحة والبيئة
هزة ارضية متوسطة بقوة 5ر4 درجة تضرب منطقة (لومار) الايرانية
23/01/2018 | LOC10:56
07:56 GMT 		| الأخبار الخليجية
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طهران - 23 - 1 (كونا) -- اعلنت السلطات المحلية الايرانية اليوم الثلاثاء ان هزة ارضية متوسطة بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة (لومار) التابعة لمحافظة (ايلام) المحاذية للحدود العراقية دون وقوع خسائر بشرية.
ونقلت وسائل الاعلام الايرانية عن مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران ان هزة ارضية وقعت عند الساعة ( 15ر7 حسب التوقيت المحلي) وعلى عمق 9 كيلومترات من سطح الارض.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر مادية او بشرية محتملة جراء هذه الهزة الارضية يذكر ان العديد من المدن الايرانية تعرضت خلال الفترة الماضية لسلسلة من الهزات الارضية كان اقواها زلزال محافظة (كرمنشاه) بقوة 3ر7 درجة على مقياس ريختر وأدى الى مصرع اكثر من 600 شخص واصابة اكثر من 12 ألفا آخرين. (النهاية) م و / ن ع ع
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