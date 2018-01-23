اسطنبول - 23 - 1 (كونا) -- أعلنت رئاسة الأركان التركية اليوم الثلاثاء أن مقاتلات تابعة لها شنت غارات جوية على مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت الرئاسة في بيان أن المقاتلات شنت أمس غارات على إرهابيين من المنظمة كانوا يخططون لشن هجمات على مخافر وثكنات عسكرية تركية على الخط الحدودي مع العراق وفقا لمعلومات استخباراتية.

واوضحت أن الغارات أسفرت عن تدمير مخابئ ومواضع أسلحة تابعة للارهابيين في منطقة (الزاب) شمالي العراق.

يذكر ان أن منظمة حزب العمال الكردستاني تتخذ من جبال قنديل شمال العراق معقلا لها وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية.

كما تحتل المنظمة 515 من القرى الكردية شمال العراق بحسب ما أورده الحزب الديمقراطي الكردي بزعامة مسعود بارزاني. (النهاية) ط ا / ش م ع