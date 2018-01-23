طوكيو - 23 - 1 (كونا) -- اعلنت السلطات اليابانية اليوم الثلاثاء عن مقتل شخص واصابة 15 آخرين بجروح جراء ثوران بركان وانهيار ثلجي في منتجع للتزلج شمال غرب طوكيو.

وقالت وكالة الارصاد الجوية اليابانية في بيان ان بركان جبل (كوساتسو شايرين) الذي يبلغ ارتفاعه 2160 مترا ثار في الساعة 59ر09 صباحا بالتوقيت المحلي (0059 بتوقيت غرينتش) اعقبه على الفور انهيار جليدي على منتجع التزلج القريب منه.

واضافت ان الشرطة ورجال الاطفاء قاموا باجلاء 100 من زواء المنتجع.

ورفعت الوكالة مستوى التأهب البركاني لجبل (كوساتسو شايرين) درجة واحدة ليصل الى المستوى الثالث مما يقيد مداخل المنطقة المحيطة بالجبل.

وفي سياق متصل قالت وزارة الدفاع اليابانية ان ستة من افراد قوة الدفاع الذاتي البرية اصيبوا بجروح بعد ان علقوا بالانهيار الثلجي خلال التدريب هناك.

وفي طوكيو اقامت الحكومة المركزية مكتبا للاتصال في مقر مكتب رئيس الوزراء لجمع معلومات حول الوضع الراهن في المنطقة التي ثار بها البركان.

ويوجد في اليابان 110 بركانا نشطا يتم مراقبة 47 منها على مدار الساعة.

يذكر ان اسوأ كارثة بركانية في اليابان منذ 90 عاما كانت في شهر سبتمر عام 2014 عندما ثار جبل (أونتيك) متسببا بمقتل 63 شخصا.(النهاية) م ك / م خ