عام سمو أمير البلاد يعزي الرئيس الإماراتي باستشهاد أحد العسكريين في عملية (إعادة الأمل) 23/01/2018 | LOC10:35

07:35 GMT | الأخبار العالمية الكويت - 23 - 1 (كونا) -- بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أحد العسكريين التابعين لقوات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المشاركة في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن الشقيق سائلا سموه حفظه الله المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن ينزله منازل الشهداء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد أحد العسكريين التابعين لقوات دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المشاركة في عملية إعادة الأمل لدعم الشرعية في اليمن الشقيق سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة. (النهاية) ا ف ح إطبع أرسل حفظ Share مشاركة