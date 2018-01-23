واشنطن - 23 - 1 (كونا) -- اعتمد الرئيس الامريكي دونالد ترامب مشروع قانون التمويل قصير المدى للحكومة الفيدرالية الذي اعتمده الكونغرس يوم امس الاثنين لينهي بذلك اغلاقا دام ثلاثة ايام لادارات الحكومة الفيدرالية والذي ادى الى وقف اعمال الحكومة الامريكية جزئيا.

وقال البيت الابيض في بيان مساء امس الاثنين ان ترامب وقع على مشروع القانون بعد ان ابرم الديمقراطيون في مجلس الشيوخ اتفاقا مع الجمهوريين في وقت سابق يوم امس لمواصلة تمويل الخدمات الفيدرالية خلال الاسبوعين القادمين.

واضاف ان "مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون صوت بعد وقت قصير لصالح مشروع القانون".

واوضح البيت الابيض ان الديمقراطيين استسلموا للامر الواقع وتوصلوا الى هذا القانون بعد ان رفض ترامب التفاوض حول سياسة الهجرة المثيرة للجدل الى ان يتم اعادة فتح الحكومة.

وتم الاتفاق على مشروع القانون الجديد بعدما طمأن زعيم الاغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل نظيره الديمقراطي بأنه سيتم السماح بإجراء تصويت على سياسة الهجرة خلال الأسابيع القليلة القادمة علما بأنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيوافق على اي تشريع جديد حول الهجرة في حال صوت عليه مجلس الشيوخ.

وكان اغلاق الحكومة دخل حيز التنفيذ يوم السبت الماضي في الذكرى السنوية الاولى لتولي ترامب منصب الرئاسة واثر على مئات الالاف من العمال الفيدراليين.(النهاية) ه ي / م خ