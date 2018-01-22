الرباط - 22 - 1 (كونا) -- دعت المغرب اليوم الاثنين إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية والافريقية من أجل مواجهة ظاهرة غسل الاموال وتمويل الارهاب ودعم الجهود الدولية في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في افتتاح أعمال ورشة مشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا حول غسل الاموال وتمويل الارهاب المنظمة في الرباط من طرف مجموعات العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومجموعات أخرى من شرق وجنوب افريقيا معنية بموضوع الورشة.

وأكد العثماني في كلمته على أهمية التنسيق والتعاون بين بلدان الشرق الاوسط وبلدان افريقيا لاسيما مع دول شمال افريقيا من أجل مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب "باعتبارها جرائم تقوم بها تنظيمات إجرامية وارهابية تتجاوز الحدود والاوطان والقارات" مشيرا إلى آثارها الخطيرة على التنمية والاستقرار.

وشدد على ضرورة دعم الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة هذه الجرائم وتفعيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة اضافة إلى تبادل المعلومات والمساهمة في المبادرات والجهود الدولية والاقليمية الرامية لمواجهة هذه الآفة.

وتنعقد هذه الورشة لاول مرة بصفة مشتركة بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وثلاث مجموعات إقليمية من إفريقيا معنية بمكافحة غسل الاموال وهي مجموعة العمل المالي لوسط إفريقيا ومجموعة العمل المالي لغرب إفريقيا ومجموعة العمل المالي لشرق وجنوب إفريقيا.

وتهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين خبراء وممثلي جميع الدول والمنظمات الدولية المشاركة حول مخاطر وأساليب واتجاهات عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب من أجل التوصل إلى الحلول المنسبة لمكافحة هذه الجرائم.

وسيعكف المشاركون في الورشة على مدى أربعة أيام على مناقشة عدد من المواضيع تتناول على الخصوص (تهريب السلع وغسل الاموال وتمويل الارهاب) و(غسل الاموال عبر قطاع العقارات) و(مخاطر تمويل الارهاب) و(التدفقات المالية الناتجة عن الاتجار بالبشر) و (الشبكات المنظمة لغسل الاموال).(النهاية) م ر ي / ط ب