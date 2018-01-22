اربيل - 22 - 1 (كونا) -- قال رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني اليوم الاثنين ان اقليم كردستان يخطو خطوات إيجابية في المسار الصحيح لحل الخلافات مع بغداد.

وقال البارزاني في مؤتمر صحفي بالعاصمة أربيل ان "اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان الذي عقد اليوم كان خاصا بزيارة الوفد الحكومي إلى بغداد وطهران وبحث نتائج اللقاءات التي أجريت خلال الزيارتين".

وأضاف "أننا أكدنا في اجتماعنا مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على ضرورة حل الخلافات وفق الدستور وتم الحديث مع بغداد على تشكيل عدة لجان بشأن النفط والمنافذ الحدودية والمطارات".

وحول علاقات إقليم كردستان مع الدول المجارورة قال "ينبغي أن لا نسمح أن يتحول إقليم كردستان إلى ساحة للهجوم على الدول المجاورة وأن نبقى عاملا رئيسيا للاستقرار والأمن في المنطقة".

وفي ما يتعلق بالعملية العسكرية التركية في منقطة عفرين السورية أكد البارزاني أن "إقليم كردستان قلق حول ما يجري في عفرين ونأمل أن يتم حل المشاكل بأقرب وقت وبأقل الخسائر".

وكان البارزاني قد التقى العبادي في بغداد قبل ايام قبل توجهه الى طهران.(النهاية) ص ب ر / ط ب