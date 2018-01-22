واشنطن - 22 - 1 (كونا) -- صوت مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الاثنين وبالغالبية المطلقة لصالح قرار تمويل قصير المدى للحكومة الفيدرالية لينهي بذلك إغلاقا دام ثلاثة أيام لادارات الحكومة الفيدرالية والذي أدى الى وقف أعمال الحكومة الامريكية جزئيا.

وجاء اتفاق اليوم بغالبية 81 صوتا مقابل 18 آخرين بعدما كان مجلس الشيوخ فشل يوم الجمعة الماضي في التوصل الى اتفاق حول تمرير قرار تمويل الحكومة الفيدرالية على المدى القصير ولمدة أربعة أسابيع حتى 16 فبراير المقبل.

وجرى التصويت اليوم على قرار إنفاق يؤمن التمويل لنحو أسبوعين فقط وتحديدا حتى الثامن من فبراير المقبل.

وتم الاتفاق على القرار الجديد بعدما طمأن زعيم الاغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل نظيره الديمقراطي بأنه سيتم السماح بإجراء تصويت على سياسة الهجرة خلال الأسابيع القليلة القادمة علما بأنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون سيوافق على اي تشريع جديد حول الهجرة في حال صوت عليه مجلس الشيوخ.

ولا يزال على الكونغرس أن يصوت على الصيغة النهائية للاتفاق على قانون الإنفاق قبل ارساله الى البيت الابيض لاعتماده. (النهاية) ر م / ر ج