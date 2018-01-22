لندن - 22 - 1 (كونا) -- اكد وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون اليوم الاثنين ان هناك مشاورات لصياغة قرار دولي اضافي يهدف الى سد الثغرات في الاتفاق النووي مع ايران.

وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني بوريس جونسون ان هناك توافقا بين واشنطن والعواصم الاوروبية الكبرى بأن "بعضا من سلوك ايران وخاصة فيما يتعلق بالصواريخ البالستية بات بحاجة الى ان نتعامل معه".

وكشف عن تشكيل مجموعة عمل لتنظر في طرق "معالجة" الخلل في الاتفاق النووي ربما عن طريق اتفاق تكميلي مضيفا ان مجموعة العمل ستبدأ مشاوراتها الاسبوع المقبل لكن من دون ان يعطي تفاصيل اخرى.

وعلى صعيد اخر اكد تيليرسون ان لتركيا كل الحق في الدفاع عن نفسها من التهديدات الارهابية مهما كان مصدرها.

وأوضح تيليرسون ان "الولايات المتحدة تقدر تماما حق تركيا الشرعي في الدفاع عن امن شعبها من خطر عناصر ارهابية من سوريا تشن هجمات داخل الحدود التركية".

واكد "اننا نجري اتصالات مع تركيا ومع قيادة تحالفنا ونحن نطلب منهما الالتزام بضبط النفس".

من جانبه اكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ان "هناك اتفاقا اوروبيا واسع بضرورة العمل بشكل مشترك للتعامل مع برنامج ايران للصواريخ البالستية".

واضاف جونسون في رد مقتضب حول القضية الايرانية بالقول "اننا تعتقد انه بإمكاننا نحن الاوروبيون ان نحقق ذلك".

وبشأن تركيا قال جونسون "اننا نتعامل مع ملف معقد جدا لانه يشمل سوريا حيث ان الاكراد هم القوة الوحيدة التي تواجه ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية داعش".

واكد ان بريطانيا تدرك الدور المحوري للاكراد في مواجهة تنظيم (داعش) معتبرا بالمقابل ان تركيا لديها قلق مشروع بشأن امن حدودها وشعبها.

على صعيد متصل اكد متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان الاخيرة حضرت اجتماعا في وقت سابق اليوم بين تيلرسون ومستشار الامن القومي البريطاني مارك سادويل.

واوضح المتحدث في تصريح صحفي ان الاجتماع تطرق بجانب القضايا الثنائية والعلاقات الخاصة بين لندن وواشنطن الى عدد من القضايا الدولية ومن ضمنها الاتفاق النووي ونشاطات ايران المزعزعة للمنطقة. (النهاية) خ د