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  الشؤون السياسية
لافروف يعلن دعوة ممثلي اللاعبين الاقليميين والدوليين للمشاركة في مؤتمر سوتشي
22/01/2018 | LOC21:51
18:51 GMT 		| الأخبار العربية
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موسكو - 22 - 1 (كونا) -- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين ان الدعوة وجهت لممثلي اللاعبين الاقليميين والدوليين للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية عن لافروف قوله خلال لقاء عقده هنا مع رئيس هيئة المفاوضات العليا للمعارضة السورية نصر الحريري ان روسيا وايران وتركيا وجهت الدعوة لجميع اللاعبين الاقليميين والدوليين للمشاركة في مؤتمر الحوار السوري الذي سيعقد في سوتشي في 29 و30 الجاري.
واضاف "حرصنا كذلك على بلورة قوائم المدعوين بحيث نجمع تحت سقف واحد ممثلي المجتمع السوري سواء الحكومة او المعارضة".
واعرب لافروف عن ثقته بانه في حال التزام جميع الاطراف بالعمل وفق قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 سيتم التوصل الى تفاهمات اساسية للتسوية في سوريا بما في ذلك الاصلاح الدستوري واجراء انتخابات تحت رعاية منظمة الامم المتحدة.
واشاد بعملية المفاوضات بين السوريين التي جرت في استانا قائلا انها ادت الى اقامة مناطق خفض التوتر وتراجع حدة العنف في سوريا.
واعرب عن امله في ان يؤدي اطلاق عملية تفاوضية بناءة حول مستقبل سوريا الى توحيد جهود السوريين في قطع دابر "الارهاب" في الاراضي السورية.
واضاف ان "روسيا تراهن ان تلعب جميع الاطراف التي لها تاثير على الوضع في سوريا دورا بناء من اجل اعطاء طابع جامع للحوار بين السوريين في سوتشي وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2254".
وشدد لافروف على ان هدف هذا المؤتمر يكمن في اعطاء دفعة للمفاوضات في جنيف التي تجري تحت رعاية منظمة الامم المتحدة والتوصل الى نتائج ايجابية طالما انتظرها السوريون.
ووصف محاولات التشكيك بصدق نوايا روسيا وجهودها في تحقيق التسوية في سوريا بانها "غير بناءة".
وانتقد لافروف في معرض حديثه عن تطورات الوضع في سوريا صمت المجتمع الدولي حيال تدمير مدينة الرقة مشيرا الى وجود معايير مزدوجة في التعامل مع التطورات التي جرت في الرقة المدمرة والغوطة الشرقية وادلب التي تتمركز فيها (جبهة النصرة).
وعلى نفس الصعيد نسبت وكالة انباء انترفاكس الى رئيس هيئة المفاوضات العليا للمعارضة السورية الحريري قوله ان الهيئة لم تقرر بعد مسالة المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي لافتا ان هذا القرار سيناقش مع جميع الشركاء.
واضاف ان هيئة المفاوضات العليا ستشارك في مفاوضات فيننا المقررة في 25 و26 الجاري مشددا على ضرورة ان يستند الحل في سوريا الى قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 .
وذكر ان اي قرارات لا تتوافق مع المرجعيات الدولية لحل الازمة السورية بما في ذلك قرار مجلس الامن الدولي رقم 2254 "سوف نرفضها".
كما اكد على ضرورة اجراء انتخابات شفافة في سوريا تحت رعاية دولية.
وقال ان اليات مناطق خفض التوتر لا تعمل في العديد من المناطق بما في ذلك الغوطة الشرقية وان هذه المناطق بحاجة الى مساعدات انسانية عاجلة.(النهاية) أ س / ا م م
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