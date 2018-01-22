باريس - 22 - 1 (كونا) -- حثت فرنسا اليوم الاثنين كافة الفرقاء على تحقيق تقدم في جهود خلق بيئة مستقرة ومحايدة في سوريا تسمح بوقف الأعمال العدائية والسير بعملية الانتقال السياسي في ذلك البلد.

وأعرب نائب مدير القسم الصحافي في وزارة الخارجية الفرنسية أوليفييه غوفان في بيان صحفي عن قلق بلاده حيال التقارير التي تحدثت عن الاستخدام المزعوم للاسلحة الكيماوية في الميدان السوري وهي خطوة كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد اعتبر انها ستستدعي ردا فرنسيا قويا ومن جانب واحد.

وقال غوفان "على جميع الأطراف وبشكل خاص النظام في دمشق أن يخلقوا بيئة تسمح بوقف القتال وتبادل الاسرى ونزع السلاح النووي وذلك تحت إشراف دولي".

واضاف ان الهدف من ذلك هو الوصول الى تغيير دستوري حقيقي واجراء انتخابات حرة بحيث يمكن عندها لأي حل سياسي يتم التفاوض عليه أن يلبي تطلعات كافة مكونات الشعب السوري.

واشار الى القلق حيال الأنباء عن استخدام أسلحة كيماوية في هجمات بسوريا مؤكدا أن فرنسا تتفحص كافة العناصر في هذه الحالات وتنتظر كذلك نتائج التحقيقات التي تجريها الهيئات الكفوءة في الأمم المتحدة ومنها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وشدد على ان فرنسا ستواصل الضغط نحو رفع الحصانة عن أي مسؤولين عن استخدام أسلحة الدمار الشامل الممنوعة.(النهاية) ج ك / ر ج