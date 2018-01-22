انقرة - 22 - 1 (كونا) -- نفى نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ اليوم الاثنين تقديم بلاده ضمانات أو تعهدات لروسيا أو أي بلد آخر بشأن عملية (غصن الزيتون) العسكرية بمدينة (عفرين) شمال غربي تركيا.

وقال بوزداغ في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء ان العملية لا تستهدف على الاطلاق الأكراد وانما هدفها الرئيسي هو القضاء على التنظيمات "الارهابية".

وأضاف ان عملية (غصن الزيتون) تسير بنجاح كما هو مخطط لها وستستمر في المستقبل وفق الخطة المرسومة لها مؤكدا ان "العملية ليست خيارا لتركيا بل هي ضرورة".

وأوضح ان العملية لم تشهد سقوط جنود أتراك حتى الآن مشيرا الى ان حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية اطلقوا سراح عناصر ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في (عفرين) بشرط المشاركة في الحرب ضد تركيا.

وشنت القوات التركية يوم أمس الأول السبت عملية (غصن الزيتون) العسكرية لطرد تنظيمات حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني وتنظيم (داعش) من (عفرين).(النهاية) ر س / ا م م