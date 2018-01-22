انقرة - 22 - 1 (كونا) -- أعلن مسؤول تركي اليوم الاثنين موافقة بلاده وروسيا وايران على قائمة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده بمدينة (سوتشي) الروسية الاثنين المقبل.

ونقلت صحيفة (حرييت ديلي نيوز) التركية على موقعها الالكتروني عن مسؤول بوزارة الخارجية التركية قوله ان روسيا بدأت ارسال الدعوات الى 1600 شخصية لحضور المؤتمر باستثناء حزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي.

وأضاف المسؤول ان المؤتمر الوطني الكردي الذي شارك في لجنة التفاوض العليا سيمثل الأكراد السوريين الى جانب ممثلي القبائل الكردية والمجتمع المدني في المناطق الكردية المأهولة بالسكان والتي حددتها روسيا.

وأكد حق تركيا في الاعتراض على أي من المشاركين الذين لديهم ارتباط بحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات الحماية الشعبية.

ومن المقرر ان تستضيف (سوتشي) يومي 29 و 30 من يناير الجاري مؤتمر الحوار الوطني السوري بمشاركة النظام السوري والمعارضة.(النهاية) ر س / ط ب