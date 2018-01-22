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  عام
المرصد السوري: اشتباكات بين القوات التركية وقوات سوريا الديمقراطية في الحسكة
22/01/2018 | LOC20:08
17:08 GMT 		| الأخبار العربية
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عمان - 22 - 1 (كونا) -- قال المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاثنين ان اشتباكات حدودية جرت بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات التركية على الحدود السورية - التركية في منطقة راس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا.
واضاف المرصد في بيان ان هذا الاشتباك يعد الاول الذي تشهده المنطقة بين الطرفين منذ بدء عملية غصن الزيتون على منطقة عفرين.
واوضح ان الاشتباكات بين الجانبين اتسعت لتشمل استهداف مناطق في الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني) ومناطق في اقصى شمال شرق الحسكة.
وتابع ان القوات التركية استهدفت منطقة الزهيرية ومواقع اخرى في خراب رشك بمثلث الحدود السورية - التركية - العراقية ما تسبب باضرار مادية تبعها استهداف من قبل قوات سوريا الديمقراطية لمواقع للقوات التركية على الجانب الاخر من الحدود.
وعلى جبهة عفرين قال المرصد ان هذه الجبهة تشهد اعنف المعارك منذ انطلاق عملية غصن الزيتون في ال20 من الشهر الجاري وتمكنت قوات العملية التي تقودها القوات التركية من تحقيق تقدم في المنطقة والسيطرة على تلة شيخ خورز في الريف الشمالي لعفرين على الحدود الشمالية مع تركيا بعد سيطرتها على هضبة برصايا.
واشار المرصد الى ان المعارك العنيفة المترافقة مع قصف مكثف بين قوات وحدات حماية الشعب الكردي من جهة والقوات التركية وفصائل الجيش السوري الحر من جهة اخرى تسبب في وقوع خسائر بشرية من الطرفين ومعلومات مؤكدة عن وجود مزيد من الاسرى من الجانبين.
وفي نفس السياق ذكر متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية اليوم الاثنين ان عدد قتلى عملية عفرين بلغ 18 مدنيا بينهم نساء واطفال.
من جانبها نقلت شبكة شام الاخبارية المعارضة عن بيان للجيش السوري الحر ان قواته اعلنت انطلاق معركة "غصن الزيتون" من محور مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي والتي تترافق مع توغل القوات في جبل برصايا والسيطرة عليه واسر 10 عناصر من وحدات حماية الشعب الكردي.(النهاية) ط ك / ا م م
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