أخبار محلية:

الكويت - مركز (بيت ديكسون) الثقافي يحتفل بالذكرى ال 17 لافتتاحه بعد أن تحول الى منارة ثقافية تعبر عن مراحل مهمة عاشتها الكويت وتستهدف تشكيل وعي جمعي لدى ابنائها عن تاريخ بلادهم. (تقرير) (من منيرة الربيعة - تم بثه الساعة 20ر09 بالتوقيت المحلي - 02ر06 جمت)

أخبار دولية: بغداد - رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري يقول ان دولة الكويت مشهود لها احتواء المبادرات الهادفة الى تجاوز المشكلات ورأب الصدع في المنطقة على جميع المستويات الرسمية والشعبية والرياضية. (خاص) (من فواز اسميران - تم بثه الساعة - تم بثه الساعة 48ر09 بالتوقيت المحلي - 48ر06 جمت)

رئيسا النشرة: خلود العنزي (00ر08 - 00ر14 بالتوقيت المحلي - 00ر05 - 00ر11 بتوقيت غرينيتش).

تميم أبوحمود (00ر08 - 00ر14 بالتوقيت المحلي - 00ر05 - 00ر11 بتوقيت غرينيتش).

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