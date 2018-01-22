بغداد - 22 - 1 (كونا) -- اكد وزير الداخلية العراقي قاسم الاعرجي عزم حكومة بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات العراقية الكويتية مبديا تفاؤله بمستقبل هذه العلاقات "في ضوء عدم وجود مايعكر صفوها وتطويرها".

وقال الاعرجي خلال لقائه يوم امس الاحد الوفد الاعلامي الكويتي الذي يزور العاصمة العراقية بغداد ان "الكويت بلد جار وشقيق ونحترم كل الاتفاقيات والقرارات الدولية الصادرة بتنظيم العلاقة بين البلدين وترسيم الحدود".

واشاد بحرص الكويت على تهيئة الظروف لتشجيع الاستثمارات الكويتية في العراق مؤكدا التزام حكومة بلاده بالاتفاقات والقرارات الدولية مع الكويت.

وشدد على ان تكون العلاقات الحكومية بين البلدين بمستوى مماثل مع العلاقات الاجتماعية بين الشعبين فهي موجودة ولابد من تنميتها وتطويرها مضيفا انه لنصل الى نتائج ايجابية لابد من ترسيخ مبدأ الوضوح والشفافية.

وحول موضوع محاربة مايسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) قال الاعرجي انه لابد من محاربته فكريا واستخباراتيا ليس عسكريا فقط.

واوضح انه تم العمل بشكل كبير ضد التنظيمات الإرهابية المحلية والدولية مشددا على ضرورة وجود تعاون اقليمي واستخباراتي للقضاء على تلك التنظيمات وتشكيل منظومة امنية اقليمية وضرورة المصالحة المجتمعية في الداخل وعودة النازحين الى مناطقهم واهمية حصر السلاح بيد الدولة.

وردا على سؤال عن وجود كويتيين بين المعتقلين الارهاببين من تنظيم (داعش) او احد من اسرهم نفى الوزير الاعرجي ذلك الامر.

ولفت الى وجود تنسيق امني منفرد مع الدول المجاورة ولم يصل الى حالة المنظومة التي نتطلع اليها مؤكدا انه بتجاوز الخلافات في المنطقة وترتيب الاوضاع الداخلية وتفعيل الاستخبارات لن يستطيع اي تنظيم ارهابي ان يؤذي العراق.

وعن الاوضاع الداخلية في العراق شدد على الحاجة الملحة الى وجود سياسة حكيمة عبر استيعابها لمتطلبات الشعب العراقي وتلبية مختلف احتياجاته وانهاء معاناته معربا عن امله في ان تكون الاختيارات في الانتخابات التشريعية المقبله على أساس صحيح لتحقيق المصلحة العامة للبلاد.

ويلتقي الوفد الاعلامي الكويتي الذي يزور العاصمة العراقية بغداد عددا من المسؤولين الحكوميين ورؤساء الاحزاب السياسية للنظر في مؤتمر اعادة اعمار العراق الذي من المقرر ان تستضيفه الكويت في منتصف شهر فبراير المقبل.

ويضم الوفد الكويتي كلا من نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس تحرير وكالة الانباء الكويتية (كونا) سعد العلي وامين سر جمعية الصحافيين الكويتية منسق الزيارة عدنان الراشد والوكيل المساعد للاعلام الخارجي في وزارة الإعلام الكويتي فيصل المتلقم ورئيس تحرير جريدة النهار الدكتور عماد بوخمسين.

كما يضم رئيس تحرير جريدة (كويت تايمز) عبدالرحمن العليان ومن ديوان رئيس الوزراء حسن الصايغ وموفد جريدة (الجريدة) ابراهيم المليفي وموفد صحيفة (القبس) ابراهيم السعيدي وموفد جريدة (الشاهد) محمد العجمي وموفد جريدة (الراي) وليد الهولان والمحرر ب (كونا) فواز اسميران والمصور ب (كونا) مصطفى البدر ومن إدارة الاعلام العربي في قطاع الاعلام الخارجي طلال المشيطي.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في الفترة من 12 الى 14 فبراير المقبل بمشاركة عدد من الدول المانحة والمنظمات الدولية والإقليمية وسيكون برئاسة خمس جهات هي الاتحاد الاوروبي والعراق والكويت والأمم المتحدة والبنك الدولي. (النهاية)

ف ن / ن ع ع