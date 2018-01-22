كوالالمبور - 22 - 1 (كونا) -- قالت مصادر امنية تايلدنية اليوم الاثنين ان ثلاثة اشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 18 آخرون في انفجار وقع في جنوب تايلاند.

وقال متحدث باسم قيادة عمليات الأمن الداخلي التايلندي براموتي بروم في تصريح إعلامي أن دراجة نارية ملغمة بالقنابل انفجرت بجوار عربة داخل سوق بإقليم (يالا) في جنوب البلاد مشيرا الى انه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.

وتعاني الأقاليم الجنوبية في تايلاند وهي (ناراتيوات) و(باتاني) و(يالا) من صراعات مسلحة يمارسها متمردون يقاتلون منذ عقود من أجل الاستقلال مما أدى إلى سقوط أكثر من ستة آلاف قتيل منذ 2004.

ويقول محللون رصدوا الصراعات أن أعمال العنف انخفضت إلى مستوى تاريخي في عام 2017 على الرغم من أن محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين لم تحقق أهدافها المنشودة.(النهاية) ع ا ب / خ ن ع