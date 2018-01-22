بغداد - 22 - 1 (كونا) -- اعلن وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي وضع خطة متكاملة لاعادة إعمار بلاده لعرضها على مؤتمر الكويت الدولي المزمع انعقاده في ال 12 من شهر فبراير المقبل.

وقال الجميلي اثناء لقائه الوفد الاعلامي الكويتي الذي يزور بغداد مساء امس الاحد ان الخطة تستند الى دراسات مكثفة حول احصاء حجم الاضرار في البنى التحتية والتي قدرت بنحو مئة مليار دولار امريكي بينها قرابة 47 مليار دولار في البنى التحتية والمنشات الحكومية والمدنية.

واوضح ان خطة اعادة الاعمار ستمتد على مدار عشرة اعوام على ان تمول من منافذ متعددة اهمها ما ترصده الحكومة الاتحادية العراقية ضمن الموازنات الاستثمارية في العراق وما يحصل عليه من منح واستثمارات مالية من مؤتمر الكويت الدولي.

وقال "نحن نعول كثيرا على الدعم الدولي في مؤتمر الكويت سواء من المنظمات الدولية او الدعم المباشر من الدول سواء بقروض او منح او عن طريق دخول المستثمرين الاجانب والعرب والخليجيين".

ولفت الى ان الحكومة العراقية ستعرض ضمن هذه الخطة 130 مشروعا على المستثمرين في الكويت بينها عشرة مشاريع مهمة جدا تعد من محركات الاقتصاد العراقي ومنها مصفى بيجي النفطي في محافظة صلاح الدين ومعامل الفوسفات والكبريت غربي البلاد.

واكد ان الخطة لن تقتصر على اعادة اعمار البنى التحتية فقط بل ستشمل على برامج للتنمية الاقتصادية والبشرية والمصالحة المجتمعية واشاعة الوسطية ونبذ التطرف.

واشار الى ان اعادة الاعمار سيستهدف المناطق والمحافظات العراقية المتضررة بشكل مباشرة من العمليات الارهابية والمحافظات المتضررة بشكل غير مباشر منه.

وحث المستثمرين على عدم التردد بالدخول الى السوق العراقية في الوقت الراهن لان الفرصة لن تكون متاحة دائما مستشهدا بتركيا التي زجت بالعديد من شركاتها في الاستثمارات العراقية وفي معظم المحافظات وكان حضورها مباشرا وبمواطنيها الاتراك انفسهم وليس عن طريق وسطاء.

واوضح ان الحكومة العراقية سهلت من جانبها العديد من اجراءات منح الرخص الاستثمارية لاسيما للشركات العربية الكبيرة مؤكدا ان اللجنة العليا للاستثمار في العراق والتي يرأسها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منحت في اول جلسة لها قبل نحو ثلاثة اشهر فرص استثمارية لشركات اماراتية معروفة ودون دخولها المنافسة رغبة من بغداد باستقطاب الشركات الرصينة للعمل في العراق.

وقال ان مؤتمر الكويت سيكون بداية عهد جديد يتطلع اليه جميع العراقيين لانطلاق حركة اعمار حقيقية تقضي على اثار مايسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

ويضم الوفد الكويتي كلا من نائب المدير العام لقطاع التحرير رئيس تحرير وكالة الانباء الكويتية (كونا) سعد العلي وامين سر جمعية الصحافيين الكويتية منسق الزيارة عدنان الراشد والوكيل المساعد للاعلام الخارجي في وزارة الإعلام الكويتي فيصل المتلقم ورئيس تحرير جريدة النهار الدكتور عماد بوخمسين.

كما يضم رئيس تحرير جريدة (كويت تايمز) عبدالرحمن العليان ومن ديوان رئيس الوزراء حسن الصايغ وموفد جريدة (الجريدة) ابراهيم المليفي وموفد صحيفة (القبس) ابراهيم السعيدي وموفد جريدة (الشاهد) محمد العجمي وموفد جريدة (الراي) وليد الهولان والمحرر ب (كونا) فواز اسميران والمصور ب (كونا) مصطفى البدر ومن إدارة الاعلام العربي في قطاع الاعلام الخارجي طلال المشيطي.(النهاية) ع ح ه / خ ن ع