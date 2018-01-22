الكويت - 22 - 1 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 300ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 367ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 416ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري إلى مستوى 311ر0 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار دون تغيير.

وكان الدولار الأمريكي انخفض إلى أدنى مستوياته في ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات يوم الجمعة الماضي في الولايات المتحدة بعد أن فشل المشرعون الأمريكيون في الاتفاق على صفقة الموازنة الفيدرالية الأسبوع الماضي. (النهاية) م ع م / ت ب