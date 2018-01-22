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22 يناير 2018 12:05 م
06 جمادى الأولى 1439
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  الثقافة والفنون والآداب
حدث في مثل هذا اليوم في الكويت
22/01/2018 | LOC09:01
06:01 GMT 		| أخبار الكويت
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الكويت - 22 - 1 (كونا) -- الثاني والعشرون من يناير ----------------------- 1956 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر مرسوما بإعتماد شعار جديد للدولة يتكون الشعار من قاعدة زرقاء سماوية تشبه الترس وتبدو في نصفها السفلي أمواج البحر وتعلو الأمواج سفينة البوم الكويتية باللون الطبيعي وفوق القاعدة رسمت خوذة عليها صقر رافعا جناحيه وخلف القاعدة علمان كويتيان متقاطعان.
1963 - دولة الكويت تقيم علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء مع جمهورية السودان.
1979 - المجلس الأعلى للبترول يصدر قرارا بتنظيم مناقصات الشركات البترولية.
1984 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح يلقي خطابا للشعب الكويتي حول حوادث التفجير الآثمة التي شهدتها البلاد وأكد فيه أن أبرز ما أظهرته هذه الحوادث أصالة المعدن الكويتي وقدرته على مقاومة الصدمات.
2007 - سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن إلغاء جداول الأقساط مدى الحياة المعمول بها في نظام التأمينات الاجتماعية.
2013 - مستشفى الرازي للعظام يبدأ بتطبيق تقنية جديدة لعمليات العمود الفقري باستخدام جهاز (أو - آرم) الطبي والخاص بجراحات العمود الفقري ويعد الجهاز الوحيد من نوعه في الكويت.
2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع الحكومة اليمنية اتفاقية قرض بقيمة 45 مليون دولار ويمول الصندوق بمقتضى الاتفاقية المرحلة الرابعة من مشروع الطرق الريفية في اليمن.
2014 - مجلس الأمة يوافق على اقتراح بقانون بمنح الحاصل على قرض إسكاني مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار كويتي علاوة على قرضه ويحيل القانون إلى الحكومة.
2014 - مجلس الأمة يوافق في جلسته العادية التكميلية على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن دور الحضانة الخاصة.(النهاية)
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