بغداد - 21 - 1 (كونا) -- وعد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو نظيره العراقي ابراهيم الجعفري اليوم الأحد بمشاركة فاعلة في مؤتمر الكويت الدولي لاعادة إعمار العراق.

ونقلت الخارجية العراقية في بيان عن جاويش أوغلو قوله عقب لقائه الجعفري ان بلاده ستشارك في المؤتمر الدولي الذي سيقام في الكويت وسيكون لها دور فاعل فيه.

واضاف ان تركيا تترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الاسلامي وستبذل المزيد من الجهود لحشد الدعم الدولي للعراق.

واكد ان تركيا ستعمل على زيادة عدد شركاتها العاملة في العراق وهي تتطلع لعقد اجتماع المجلس الاعلى للتعاون الاستراتيجي بين البلدين وتفعيل العمل والتعاون في مجالات الطاقة والزراعة والثروة الحيوانية.

وكان الوزير التركي التقى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في وقت سابق اليوم الأحد واعلن دعمه لوحدة واستقرار العراق.(النهاية) ع ح ه / ر ج