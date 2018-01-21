واشنطن - 21 - 1 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة اليوم الأحد عن قلقها الشديد حيال الوضع في شمال غرب سوريا نتيجة العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا أمس السبت ضد القوات الكردية في مدينة عفرين السورية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت للصحفيين ان وزير الخارجية ريكس تيلرسون أجرى اتصالا هاتفيا بنظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والروسي سيرغي لافروف وعبر لهما عن قلق بلاده "لا سيما ازاء الوضع الصعب للمدنيين الابرياء الذي يواجهون حاليا تصعيدا في القتال".

واضافت نويرت "نحن نواصل دعمنا لمعالجة المخاوف الأمنية الشرعية لتركيا بصفتها حليفة في حلف شمالي الأطلسي (ناتو) وشريكة مهمة في جهود مكافحة وهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)".

لكنها دعت في المقابل تركيا "الى ممارسة ضبط النفس وضمان ان تبقى عملياتها العسكرية محدودة من حيث النطاق والمدة وأن تكون دقيقة بحيث تتفادى سقوط ضحايا مدنيين".

وقالت "نطالب كل الأطراف بإبقاء تركيزهم على الهدف المركزي المتمثل بهزيمة (داعش) ويجب على الدول الكبرى أن تعمل في هذا الوقت معا لضمان الاستقرار السلمي للشعب السوري".

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن أمس السبت انطلاق العملية العسكرية للجيش التركي في مدينة (عفرين) شمالي سوريا وذلك بهدف طرد حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي من المنطقة الواقعة على الحدود مع تركيا.(النهاية) ر م / ر ج