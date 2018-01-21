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  الشؤون السياسية
العاهل الأردني يؤكد ضرورة حماية الهوية العربية لمدينة القدس
21/01/2018 | LOC21:52
18:52 GMT 		| الأخبار العربية
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العاهل الاردني يلتقي رئيس واعضاء مجلس العلاقات العربية والدولية
العاهل الاردني يلتقي رئيس واعضاء مجلس العلاقات العربية والدولية
عمان - 21 - 1 (كونا) -- قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاحد ان القدس هي مفتاح تحقيق السلام والاستقرار وحل الصراعات والازمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط مؤكدا ضرورة دعم صمود المقدسيين وحماية الهوية العربية لمدينة القدس.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن ذلك جاء ذلك خلال اجتماع الملك عبدالله الثاني اليوم بوفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة الكويتي محمد الصقر وتناول تطورات الاوضاع على الساحة الاقليمية خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس.
وأضافت الوكالة أن الملك عبدالله الثاني أكد محورية القضية الفلسطينية وضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في ايجاد افاق سياسية "تكسر الجمود" في الجهود المستهدفة تحقيق السلام الشامل والدائم وفق حل الدولتين وبما يضمن اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت إنه اكد كذلك دعم الاردن الكامل للفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية في مدينة القدس واستمرار المملكة في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وأفادت بأن الملك عبدالله شدد على أهمية القدس للمسيحيين كما هي بالنسبة للمسلمين لافتا الى الدور المهم الذي يضطلع به مجلس العلاقات العربية والدولية في طرح وجهات النظر العربية في المحافل الدولية خصوصا في ضوء ما تمر به المنطقة من تحديات.
وتم خلال اللقاء استعراض الازمات في المنطقة والمساعي الرامية لايجاد حلول سياسية لها وبما يعيد الامن والاستقرار لشعوبها.
ونقلت (بترا) عن رئيس واعضاء الوفد تقديرهم للدور الذي يقوم به الاردن بقيادة الملك عبدالله الثاني من اجل تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة وجهوده المتواصلة في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس.
وتأسس جلس العلاقات العربية والدولية عام 2011 ومقره الكويت ويضم في عضويته عددا من كبار الشخصيات العربية في مختلف المجالات وهو منظمة غير ربحية تعنى بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العالم العربي.(النهاية) أ ب / ا م م
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