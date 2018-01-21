القاهرة - 21 - 1 (كونا) -- أعربت مصر عن رفضها للعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية في مدينة (عفرين) شمال غرب سوريا واعتبرتها "انتهاكا جديدا للسيادة السورية وتقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الارهاب في سوريا." وجددت وزارة الخارجية المصرية اليوم الاحد في بيان التأكيد على موقف مصر الثابت الرافض للحلول العسكرية لما تؤدي اليه من زيادة في معاناة الشعب السوري.

وطالب البيان بانخراط جميع أطياف الشعب السوري في مفاوضات جادة "في اطار عملية سياسية تتسم بالشمولية والموضوعية دون اقصاء لأي طرف مع ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية".(النهاية) ر غ / ا م م