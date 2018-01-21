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  الشؤون السياسية
بريطانيا تدين بشدة الهجوم على فندق في العاصمة الافغانية
21/01/2018 | LOC21:46
18:46 GMT 		| الأخبار العالمية
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لندن - 21 - 1 (كونا) -- دانت بريطانيا بشدة اليوم الاحد الهجوم الذي استهدف فندقا بالعاصمة الافغانية كابول وأدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى من ضمنهم اجانب.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون اسيا والمحيط الهادئ مارك فيلد في بيان صحفي ان "الهجوم الارهابي على فندق أنتركونتيننتال مأساة جديدة في بلد يظل مصمما على مواجهة التهديدات بكل عزيمة واصرار" معربا عن تعازيه لاسر جميع الضحايا.
وذكر فيلد ان بلاده ستواصل جهودها مع حلفائها وشركائها الدوليين لمساعدة الحكومة الافغانية وتعزيز قدرات قواتها المسلحة على مواجهة التهديدات الارهابية.
واكد ان بريطانيا ملتزمة ايضا بمساعدة الشعب الافغاني لتحقيق مستقبل امن ومستقر مشيدا من جهة اخرى بالدور الذي تؤديه القوات الافغانية في مكافحة الارهاب.
وكانت وزارة الداخلية الافغانية اعلنت في وقت سابق اليوم الاحد انتهاء الهجوم الذي استهدف فندق انتركونتيننتال بكابول بعد مواجهة مع المسلحين استمرت 17 ساعة واسفرت عن مقتل 18 شخصا 14 منهم اجانب واصابة اخرين بجروح.(النهاية) م ر ن / ا م م
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