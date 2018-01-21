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وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان يصافح لاعبي ريال مدريد انطلاق بطولة الكأس الدولية في نسختها السابعة
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وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان يدعو اللاعبين لبذل الجهود الممكنة لتعزيز قدراتهم الكروية ومهاراتهم الفنية لتمثيل الكويت مستقبلا ورفع رايتها في البطولات المقبلة
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وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان مع سفير دولة الكويت لدى قطر حفيظ العجمي والوفد المرافق واعضاء السفارة
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وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان خلال لقاءه مع منتخب الكويت للبراعم
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جانب من جولة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان لمؤسسة اسباير زون
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وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي خالد الروضان ورئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن احمد آل ثاني يشهدان انطلاق بطولة الكأس الدولية في نسختها السابعة