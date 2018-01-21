الكويت - 21 - 1 (كونا) -- قالت مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الامريكتين السفيرة ريم الخالد اليوم الاحد ان حرص وزير الخارجية الامريكي ريك تيلرسون على المشاركة في مؤتمر التحالف الدولي ضد الارهاب الذي تستضيفه الكويت في فبراير المقبل يأتي انعكاسا للجهود الكبيرة التي يبذلها البلدان في مكافحة الارهاب.

جاء ذلك في تصريح للخالد للصحفيين ردا على سؤال حول المحادثات التي اجراها اخيرا وفد امريكي مع مسؤولين كويتيين وذلك على هامش مشاركتها في حفل السفارة الاسترالية لدى الكويت بالعيد الوطني لاستراليا.

واشادت الخالد بالعلاقات الكويتية الاسترالية المتميزة والنموذجية مشيرة الى وجود عدد من الاستثمارات الكويتية في استراليا.

ولفتت الى وجود 1300 طالب كويتي يدرسون في عدد من الجامعات والكليات الاسترالية موضحة ان الجسور الثقافية والتجارية كفيلة بتقريب المسافات البعيدة بين الشعوب.

واشادت بدور السفير الاسترالي وارن هووك الذي يستعد لمغادرة البلاد بعد انتهاء مهام عمله سفيرا لبلاده في تعزيز العلاقات الثنائية المميزة على جميع الاصعدة.(النهاية) ن م ع / ع ب د