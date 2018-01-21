عمان - 21 - 1 (كونا) -- اعلنت قوات الجيش السوري الحر المشاركة مع القوات التركية في عملية غصن الزيتون اليوم الاحد انها سيطرت على اربع قرى بريف منطقة عفرين.

ونقلت شبكة شام الاخبارية المعارضة عن بيان للجيش السوري الحر ان قواته المشاركة في عملية "غصن الزيتون" سيطرت اليوم على قرى شنكال وبالي كوي واده مانلي الواقعة على محور ناحية راجو بعد معارك مع قوات سوريا الديمقراطية بريف حلب وقرية كورني في ناحية بلبل شمال عفرين كما سيطرت على اربع تلال استراتيجية في ناحيتي "شيخ حديد وراجو" غرب عفرين بريف حلب.

واعلنت فصائل من الجيش السوري الحر اسر عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية خلال المعارك الدائرة على الحدود السورية التركية مع عفرين وسط استمرار عمليات التقدم على محاور عدة واستمرار الضربات الجوية التركية لمواقع القوات في عفرين.

وردت قوات سوريا الديمقراطية في عفرين حسب شبكة شام الاخبارية بقصف مدينة الريحانية التركية القريبة من الحدود السورية التركية جنوب تركيا خلفت ضحايا وعدد من الجرحى وسط حالة استنفار امنية كبيرة للشرطة التركية في المدينة.

وكانت رئاسة الاركان التركية اعلنت امس بدء عملية عسكرية تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي تحت اسم عملية "غصن الزيتون".

وذكرت الاركان التركية ان العملية العسكرية تهدف لارساء الامن والاستقرار على الحدود لتركيا وانها تجري في اطار القانون الدولي وقرارات مجلس الامن لمكافحة الارهاب مع احترام وحدة الاراضي السورية.(النهاية) ط ك / ا م م