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  رياضة
(ريال مدريد) يهزم (ديبورتيفو) بسباعية ويعود لدرب الانتصارات في الدوري
21/01/2018 | LOC20:27
17:27 GMT 		| الأخبار العالمية
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مدريد - 21 - 1 (كونا) -- عاد (ريال مدريد) إلى سكة الانتصارات في الدوري الإسباني بفوز كاسح على (ديبورتيفو لا كورونيا) بسبعة أهداف لهدف في المباراة التي جرت على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الاحد في منافسات الجولة 20 بالمسابقة.
وتقدم الضيف بهدف سجله أدريان لوبيز في الدقيقة 23 من زمن المباراة فجاء رد الريال عبر لاعبه ناتشو فيرنانديز الذي أدرك هدف التعادل في الدقيقة 32 فيما أضاف الويلزي غاريث بيل الهدف الثاني في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض لهدفين لهدف. وشهد الشوط الثاني خمسة أهداف جديدة لصالح (ريال مدريد) سجل بيل أولها في الدقيقة 51 ثم أضاف الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 68 فيما عزز كريستيانو رونالدو بهدفين في الدقيقتين 78 و84.
واختتم ناتشو بهدف سابع وأخير في الدقيقة 88 من المباراة التي انتهت بانتصار الريال بسبعة أهداف لهدف.
وحصد (ريال مدريد) نقاط المباراة الثلاث رافعا رصيده إلى 35 نقطة بفارق 16 نقطة مؤقتا خلف المتصدر (برشلونة) وثماني نقاط خلف (اتلتيكو مدريد) الثاني وخمس نقاط خلف (فالنسيا) الثالث فيما تجمد رصيد (ديبورتيفو) عند 16 نقطة في المركز 18 بالترتيب العام للمسابقة ليفشل بذلك في الخروج من مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
وفي مباريات أخرى ضمن الجولة نفسه يواجه (برشلونة) فريق (بيتيس) صاحب المركز التاسع في وقت لاحق الليلة فيما كان (اتلتيكو مدريد) الثاني تعادل مع (جيرونا) بهدف لمثله وخسر (فالنسيا) الثالث أمام (لاس بالماس) بهدف لهدفين.(النهاية) ه ن د / ا م م
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