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  عام
نقابة الصحفيين العراقيين تشيد بدعم سمو أمير الكويت للعراق وشعبه
21/01/2018 | LOC09:42
06:42 GMT 		| الأخبار الخليجية
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وضم الوفد حسن الصايغ من ديوان رئيس الوزراء وموفد جريدة (الجريدة) إبراهيم المليفي وموفد صحيفة (القبس) إبراهيم السعيدي وموفد جريدة (الشاهد) محمد العجمي وموفد جريدة (الراي) وليد الهولان والمحرر في وكالة (كونا) فواز اسميران والمصور في (كونا) مصطفى البدر
وضم الوفد حسن الصايغ من ديوان رئيس الوزراء وموفد جريدة (الجريدة) إبراهيم المليفي وموفد صحيفة (القبس) إبراهيم السعيدي وموفد جريدة (الشاهد) محمد العجمي وموفد جريدة (الراي) وليد الهولان والمحرر في وكالة (كونا) فواز اسميران والمصور في (كونا) مصطفى البدر
بغداد - 21 - 1 (كونا) -- اشادت نقابة الصحفيين العراقيين بدعم سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الكبير للعراق لاسيما في مجال اعادة إعماره مؤكدة أن سموه "يرعى بإنسانيته العراق وشعبه تماما كما يرعى شعبه ودولته".
وقال نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي في كلمته أمس السبت خلال لقائه الوفد الإعلامي الكويتي الذي يزور العاصمة العراقية بغداد حاليا إن زيارة الوفد تحمل رسالة كويتية مهمة للشعب العراقي وتبرهن وقوف الكويت إلى جانب العراق على مدى أكثر من عقد ونصف العقد في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية.
وأضاف اللامي أن الكويت تريد استكمال مسيرة الدعم عبر احتضانها مؤتمر إعادة إعمار العراق المقرر عقده في الكويت في ال 12 من فبراير المقبل ويستمر ثلاثة أيام.
وذكر أن الوفد الإعلامي الكويتي الزائر إلى بغداد سيتلقي كبار المسؤولين العراقيين وعددا من الوزراء وسيجري لقاءات صحفية مهمة ليطلع على حاجة العراق الفعلية على جميع المستويات قبيل انطلاق مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.
من جانبه دعا الوكيل المساعد للاعلام الخارجي في وزارة الإعلام الكويتية فيصل المتلقم في كلمته خلال اللقاء في نقابة الصحفيين العراقيين إلى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية العراقية الكويتية على كل الاصعدة وخصوصا الإعلامية.
ولفت المتلقم إلى حرص دولة الكويت على توطيد العلاقات مع كل المؤسسات الإعلامية العربية وخصوصا العراقية منها لما للاعلام من تأثير كبير في تعزيز التواصل بين الطرفين مشيرا أيضا إلى حرص الكويت على دعم الاستقرار في العراق لأن استقراره يعني استقرار الكويت والمنطقة ككل.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الإعلامي الكويتي الزائر عددا من المسؤولين الحكومين ورؤساء الأحزاب السياسية للنظر في مؤتمر اعادة إعمار العراق الذي تستضيفه الكويت.
ويضم الوفد في عضويته أيضا كلا من نائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) سعد العلي وأمين سر جمعية الصحفيين الكويتيين ومنسق الزيارة عدنان الراشد ورئيس تحرير جريدة (النهار) الكويتية الدكتور عماد بو خمسين ورئيس تحرير جريدة (كويت تايمز) عبدالرحمن العليان.
كما يضم الوفد من ديوان رئيس الوزراء حسن الصايغ وموفد جريدة (الجريدة) الكويتية إبراهيم المليفي وموفد صحيفة (القبس) إبراهيم السعيدي وموفد جريدة (الشاهد) محمد العجمي وموفد جريدة (الراي) وليد الهولان والمحرر في وكالة (كونا) فواز اسميران والمصور في (كونا) مصطفى البدر.
ومن المقرر أن تستضيف الكويت المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق في الفترة بين 12 و14 فبراير المقبل بمشاركة عالمية واسعة ومن المنظمات الدولية. (النهاية) ع ح ه / ف ن
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نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي خلال لقائه الوفد الإعلامي الكويتي الذي يزور العاصمة العراقية بغداد حاليا
نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي خلال لقائه الوفد الإعلامي الكويتي الذي يزور العاصمة العراقية بغداد حاليا
نقابة الصحفيين العراقيين تشيد بدعم سمو أمير الكويت للعراق وشعبه
نقابة الصحفيين العراقيين تشيد بدعم سمو أمير الكويت للعراق وشعبه
الوكيل المساعد للاعلام الخارجي في وزارة الإعلام الكويتية فيصل المتلقم في كلمته خلال اللقاء في نقابة الصحفيين العراقيين
الوكيل المساعد للاعلام الخارجي في وزارة الإعلام الكويتية فيصل المتلقم في كلمته خلال اللقاء في نقابة الصحفيين العراقيين
يضم الوفد نائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) سعد العلي وأمين سر جمعية الصحفيين الكويتيين عدنان الراشد ورئيس تحرير جريدة (النهار) الكويتية الدكتور عماد بو خمسين ورئيس تحرير جريدة (كويت تايمز) عبدالرحمن العليان
يضم الوفد نائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس تحرير وكالة الأنباء الكويتية (كونا) سعد العلي وأمين سر جمعية الصحفيين الكويتيين عدنان الراشد ورئيس تحرير جريدة (النهار) الكويتية الدكتور عماد بو خمسين ورئيس تحرير جريدة (كويت تايمز) عبدالرحمن العليان
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